Perrie 'evet' derse Chamberlain Beşiktaş'ta!

Beşiktaş Transfer Haberleri: Alex Oxlade-Chamberlain ile görüşme gerçekleştiren Beşiktaş, Chamberlain'den haber beklemeye başladı. İngiliz oyuncu kız arkadaşı Perrie Edwards ile görüştükten sonra karar vereceğini bildirdi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; EPA
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Perrie 'evet' derse Chamberlain Beşiktaş'ta!
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03 Ağustos 2023 08:35
Beşiktaş, İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'in transferinde son aşamaya geldi.

Beşiktaş, uzun süredir peşinde koştuğu Alex Oxlade-Chamberlain transferini imza aşamasına getirdi. 6 yıldır forma giydiği Liverpool'dan ayrılarak serbest kalan İngiliz futbolcu siyah beyazlıların teklifine prensipte olumlu yanıt verirken, son kararı kız arkadaşı Perrie Edwards ile görüştükten sonra vereceğini bildirdi. Dünyaca ünlü bir şarkıcı olan Edwards'ın bu transfere onay vermesi bekleniyor.



35 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

İngiltere'de Southampton Kulübü'nün altyapısından yetişip A takıma yükselen Oxlade-Chamberlain, 2011'de 13.8 milyon Euro'ya Arsenal'e Transfer olmuş; burada 6 yıl oynadıktan sonra 38 milyon Euro'ya Liverpool'a satılmıştı. Liverpool ve Arsenal'de toplam 12 kupa kazanan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, İngiltere Milli Takımı'nda da 35 maç oynayıp 7 gol kaydetti. 

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