Perkovic: 'Orsic büyük bir oyuncu'

Trabzonspor'un sol kanada Nenad Bjelica'nın isteği ile transfer ettiği Mislav Orsic'i eski antrenörü Sandro Perkovic, Sabah için yorumladı.
"ÇOK BÜYÜK BİR OYUNCU"
Dinamo Zagreb'de şu anda scout olarak görev yapan futbol adamı, Orsic'in hızına ve bitiricilik özelliğine vurgu yapıp şunları söyledi: "Orsic üst düzey bir futbolcu. Türkiye Ligi'ne damga vuracak. Hızı ile öne çıkan bir oyuncu. Harika bir bitiricilik özelliğine sahip. Oynadığı takımda çok sayıda asist üretebiliyor ve aynı zamanda çok da gol atabiliyor. İnsan olarak da harika biri. Trabzonspor çok büyük bir oyuncuyu kadrosuna kattı." dedi.
"UMARIM TRABZONSPOR'A GİTMEZ"
"Bruno Petkovic ile Bjelica daha önce Dinamo Zagreb'de birlikte çalıştı. Burada iki sezon boyunca mükemmel oynadılar. 28 yaşındaki santrfor, çok yetenekli ve nitelikleri bakımından dünyanın en iyi forvetleriyle bile aynı seviyede... Umarım Trabzonspor'a gitmez de bizimle Dinamo Zagreb'de kalmaya devam eder." ifadelerini kullandı.
"HARİKA BİR İŞ ÇIKARACAK"
"Yakın dostum Nenad Bjelica, teknik kadrosuyla birlikte Trabzonspor'da bu sezon harika bir iş çıkaracak. Bordomavili futbolseverlerin bunu kutlamak için pek çok nedeni olacak, göreceksiniz. Onu çok sevecekler." sözleriyle cümlelerini noktaladı.
"ÇOK BÜYÜK BİR OYUNCU"
Dinamo Zagreb'de şu anda scout olarak görev yapan futbol adamı, Orsic'in hızına ve bitiricilik özelliğine vurgu yapıp şunları söyledi: "Orsic üst düzey bir futbolcu. Türkiye Ligi'ne damga vuracak. Hızı ile öne çıkan bir oyuncu. Harika bir bitiricilik özelliğine sahip. Oynadığı takımda çok sayıda asist üretebiliyor ve aynı zamanda çok da gol atabiliyor. İnsan olarak da harika biri. Trabzonspor çok büyük bir oyuncuyu kadrosuna kattı." dedi.
"UMARIM TRABZONSPOR'A GİTMEZ"
"Bruno Petkovic ile Bjelica daha önce Dinamo Zagreb'de birlikte çalıştı. Burada iki sezon boyunca mükemmel oynadılar. 28 yaşındaki santrfor, çok yetenekli ve nitelikleri bakımından dünyanın en iyi forvetleriyle bile aynı seviyede... Umarım Trabzonspor'a gitmez de bizimle Dinamo Zagreb'de kalmaya devam eder." ifadelerini kullandı.
"HARİKA BİR İŞ ÇIKARACAK"
"Yakın dostum Nenad Bjelica, teknik kadrosuyla birlikte Trabzonspor'da bu sezon harika bir iş çıkaracak. Bordomavili futbolseverlerin bunu kutlamak için pek çok nedeni olacak, göreceksiniz. Onu çok sevecekler." sözleriyle cümlelerini noktaladı.