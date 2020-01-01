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Perkins'den NBA 2K'e tepki!: "LeBron nasıl 99 olmaz?!"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in ünlü video oyunu NBA 2K'deki reytingine tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in ünlü video oyunu NBA 2K'deki reytingine tepki gösterdi.

NBA 2K, Lakers süperstarına 98 reytingi uygun görmüştü. Perkins, ESPN'nin The Jump programında bu reytinge tepki gösterdi ve bu değerlendirmenin adil olmadığını belirtti:

"Derecelendirmeyi yapan Ronnie 2K. Yani basketbol hakkında hiçbir şey bildiği yok. Benim tek endişem, neden ona fazladan bir puan verip 99 yapmadığınız. Neden ona fazladan bir puan verip 99 yapmak yerine bu denli bir saygısızlık yapıp 98 vermeniz.

LeBron James olağanüstüydü. Bu sezon normal sezonun MVP ödülünü o kazanmalıydı. Dediğim gibi, Ronnie 2K'in ona 98 vermesinin altında başka bir şey yatıyor olmalı. 'LeBron 99 olmalıydı' tartışması için ilgi peşinde koşmak istedi. Diyaloglara falan girmek istiyor herhalde. Biraz ilgi istiyor ve şu anda istediği ilgiyi görüyor."


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