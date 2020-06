Perkins'den, Kyrie'ye: "Her şeyden vazgeçmeye istekliysen, vazgeç"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in "her şeyden vazgeçmeye" hazır olduğuna dair, "vazgeç o zaman" yorumunu getirdi.



Oyuncuların Orlando bubble'ına gideceği, ya da Irving'in komutasındaki Black Lives Matter hareketini desteklemeye karar verip vermeyecekleri konusu şu anda belirsiz konumda.



Perkins ise bu konuda konuştu ve Kyrie'ye NBA sezonunun yeniden başlaması konusundaki tutumundan ötürü birkaç ifadede bulundu. Perkins'e göre, Irving örnek olarak liderlik etmeli ve doğru olduğunu düşündüğü şeyi yapmalı: WNBA yıldızı Maya Moore'un birkaç yıl önce yaptığı gibi, şu anda emekli olmalı.



ESPN'in The Jump programında konuşan Perkins, şu açıklamaları yaptı:



"Kyrie'nin her şeyden vazgeçmeye istekli olduğunu söylediği başka bir açıklama okudum. İstekli olma. Yap. Maya Moore sadece istekli değildi. Yaptı da. Basketbol oyunundan uzaklaştı ve bu işi tam zamanlı olarak yaptı. Yani, Kyrie, şimdi 'yapmaya hazırım' demenin zamanı değil. Hayır, eğer bir duruşun olacaksa, ya yapacaksın ya da bunun hakkında konuşmayacaksın."



Perk, yakın zamanda Irving'e bu konudaki tutumu için seslenmişti. Ona göre Kyrie, sözünün arkasında durmuyordu ve sadece lig etrafında yeniden tahribat yaratmaya çalışıyordu.