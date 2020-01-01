Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Perkins'den, Kyrie'ye: "Her şeyden vazgeçmeye istekliysen, vazgeç"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in "her şeyden vazgeçmeye" hazır olduğuna dair, "vazgeç o zaman" yorumunu getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in "her şeyden vazgeçmeye" hazır olduğuna dair, "vazgeç o zaman" yorumunu getirdi.

Oyuncuların Orlando bubble'ına gideceği, ya da Irving'in komutasındaki Black Lives Matter hareketini desteklemeye karar verip vermeyecekleri konusu şu anda belirsiz konumda.

Perkins ise bu konuda konuştu ve Kyrie'ye NBA sezonunun yeniden başlaması konusundaki tutumundan ötürü birkaç ifadede bulundu. Perkins'e göre, Irving örnek olarak liderlik etmeli ve doğru olduğunu düşündüğü şeyi yapmalı: WNBA yıldızı Maya Moore'un birkaç yıl önce yaptığı gibi, şu anda emekli olmalı.

ESPN'in The Jump programında konuşan Perkins, şu açıklamaları yaptı:

"Kyrie'nin her şeyden vazgeçmeye istekli olduğunu söylediği başka bir açıklama okudum. İstekli olma. Yap. Maya Moore sadece istekli değildi. Yaptı da. Basketbol oyunundan uzaklaştı ve bu işi tam zamanlı olarak yaptı. Yani, Kyrie, şimdi 'yapmaya hazırım' demenin zamanı değil. Hayır, eğer bir duruşun olacaksa, ya yapacaksın ya da bunun hakkında konuşmayacaksın."

Perk, yakın zamanda Irving'e bu konudaki tutumu için seslenmişti. Ona göre Kyrie, sözünün arkasında durmuyordu ve sadece lig etrafında yeniden tahribat yaratmaya çalışıyordu.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal