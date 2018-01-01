Perkins'den Harden'a: "Oyuncular bu kadar hassas olmayı bırakmalı!"

ESPN analisti Kendrick Perkins, Brooklyn Nets süperstarı James Harden'ın eski NBA oyuncusu Antoine Walker'ın yorumlarına verdiği tepki hakkında konuştu.



Eski NBA şampiyonu ve şu anki analist Perkins, Harden'ın Walker'ın yorumlarına verdiği tepkiyle ilgili düşüncelerini paylaştı.



Eski Boston Celtics yıldızı, Harden için "Onun tarzıyla kazanamazsınız" deyince, Walker'a yanıt olarak Harden, "itibar edilmeyen insanlara aldırış etmediğini" söylemişti.



Nets'in süperstarının tepkisi, ESPN'nin First Take şovunda Perkins tarafından şu şekilde tartışıldı:



"Antoine Walker'ın basketbol oyununu izlediği kadarıyla yaptığı açıklamaya katılmıyorum. Onun bilgisini sorgulamıyorum. Fakat James Harden'i izliyorsanız, gezegendeki en iyi oyuncu olduğunu görürsünüz. Ama bakın, şunu da söyleyeceğim; oyuncular bu kadar hassas olmayı bırakmalı. Bu adam bir iş için para alıyor. Bir konuda fikri soruldu ve o da fikrini sundu. Katılsak da katılmasak da, bu onun görüşüdür.



Ayrıca Antoine Walker itibar edilen bir adamdır. Lisede McDonalds All-American seçilmesiyle, Kentucky'de şampiyonluğu kazanmasıyla, Heat ile şampiyon olmasıyla ve ayrıca üç kez All-Star seçilmesiyle, gayet itibar edilir biridir. Antoine Walker zamanında popüler bir adamdı. Adidas ile kendine ait bir ayakkabısı vardı, 1999'da NBA Live'ın kapağındaydı. Yani ne isterse söyleyebilecek tüm itibara sahip."



"BU ALGININ DEĞİŞMESİ LAZIM"



Perkins ayrıca genel olarak basketbolda itibarın ne olduğu sorusunu da gündeme getirdi:



"İtibar nedir peki? Oyunu oynamış olmak mı? Birinin senin hakkında fikir beyan etmesi için MVP mi olması gerekiyor? Bütün bu algının değişmesi lazım. Oyunun öğrencisi olarak, hiçbir seviyede basketbol oynamasanız da basketbol oyunu hakkında fikirlerinizi sunabilirsiniz."



