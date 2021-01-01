Perkins: "Wall, Embiid'le Simmons'dan daha uyumlu olur!"

ESPN analisti Kendrick Perkins, Houston Rockets'ın point guardı John Wall'un, Philadelphia 76ers için Ben Simmons'dan daha uyumlu olduğunu söyledi.



Rockets, önceki sezon Russell Westbrook'un Washington Wizards'a takasının bir parçası olarak takıma katılan Wall için yeni bir takım bulmak üzere beraber çalışmaya karar vermişti.



Perkins, SiriusXM NBA Radio'ya konuk oldu Wall'un potansiyel hedef yeri hakkındaki düşüncelerini sundu:



"Philly'de eski John Wall'dan belirtiler görebiliriz. Bence John Wall, Joel Embiid ile Philly'de, Ben Simmons'la olduğundan daha iyi olur. John Wall, serbest atış çizgisine gitmekten korkmaz."



Wall, Simmons'dan nispeten daha istikrarlı bir şutör olsa da, kariyerindeki üçlük denemelerinin %32.3'ünde isabet bulduğu için bu alanda pek verimli olarak görülmüyor.



