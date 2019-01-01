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Perkins: "Tucker'ın savunma beşlerine girmemesi, rezalet!"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Houston Rockets forveti PJ Tucker'ın bu yılın hiçbir savunma beşine seçilmemesi durumuna tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Houston Rockets forveti PJ Tucker'ın bu yılın hiçbir savunma beşine seçilmemesi durumuna tepki gösterdi.

Perkins, Twitter'da Tucker'ın hiçbir savunma beşine dahil edilmemesi konusu yüzünden duyduğu hayal kırıklığını şöyle belirtti:

"PJ Tucker'ın hiçbir savunma beşine seçilmemesi bir rezalet!!! Devam edelim..."

Birinci savunma beşinin üyeleri arasında Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis, Ben Simmons, Rudy Gobert ve Marcus Smart yer almıştı.

İkinci takım ise; Kawhi Leonard, Brook Lopez, Bam Adebayo, Patrick Beverley ve Eric Bledsoe'den oluşuyor.

Tucker 29 oy almış olsa da, hiçbir takımda yer alamamıştı.


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