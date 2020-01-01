Perkins, sonunda Jordan'ı takdir etti: "Onunla hiç bu kadar gurur duymamıştım"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins sonunda Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ı, "Onunla hiç bu kadar gurur duymamıştım" diyerek takdir etti.



Dünya ırksal adaletsizlik hakkında konuşurken, tüm farklı ortamlardan gelen yıldızlar, George Floyd'un ölümü ve bunun sonucunda ortaya çıkan ülke çapında protestolar hakkında konuşmuştu.



Jordan da geçtiğimiz günlerde kendi ifadesini yayınlamıştı ve Jordan Markası ile 10 yıl boyunca siyahi toplumu destekleme konusunda 100 milyon dolar taahhüt etmişti.



Perkins, MJ hakkındaki duygularını, yalnızca yakın zamandaki bağışlarından dolayı değil, aynı zamanda bulunduğu pozisyonu halkı için bir ses olarak kullanma şeklinden ötürü şu şekilde dile getirdi:



"İşte o, Afroamerikan toplumu için ses çıkarmamasıyla bilinen Michel Jordan! Şu anda harika bir iş çıkarıyor ve gücü olan bir adam için, popüler ve güçlü olmak arasında fark vardır. Ve Michael Jordan güçlüdür. Sadece cesur bir açıklama yapmakla kalmadı, aynı zamanda dediğinin arkasında da durdu ve bir güç hareketi yaptı. Bu, birçok kişinin, takım sahiplerinin çıkıp bir açıklama yapmaları gerektiğini söylemelerini sağlamıştı ve Michael Jordan da çoğunluk hisse sahibi olan tek Afroamerikalı olarak ne yaptı? Ön hatlarda durdu ve atmosferi belirledi. Bu yüzden şu anda Michael Jordan'la daha fazla gurur duyamazdım, Afroamerikan kültürü için öne çıkışı ve şu anda gücüyle yaptığı şey, güzelin de ötesinde."



Perk, aynı zamanda şöyle bir tweet de attı:



"MJ, ABD'deki tüm büyük spor liglerindeki tek Afroamerikalı çoğunluk hisse sahibidir. Ön cephedeki takım sahiplerinin yüzü olmak onun işiydi ve gerekeni yaptı. Güçlü'ye karşı Popülerlik!"



Jordan, trajedinin birçok nedenine ve kurbanına bağışta bulundu ve geçmişte sosyal ve politik konularda sessiz olmasına rağmen, fark yaratmak için kaynaklarını ve platformunu kullanmak adına bir niyeti olduğu belli.



