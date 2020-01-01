Perkins: "Raptors, Doğu'da galip gelecek takım olacak!"

Eski NBA oyuncusu ve mevcut ESPN analisti Kendrick Perkins, son şampiyon Toronto Raptors'ı, Doğu Konferansı'nda galip gelecek takım olarak seçti.



Perkins, Raptors'ın, Milwaukee Bucks üzerinde tek bir avantajı olduğunu düşünüyor:



"Raptors'ın savunmada çapa görevi gören ve boyalı alanı koruyabilen iki uzunları var, Serge Ibaka ve Marc Gasol. Bu iki adam da elit savunmacılar."



"Bu arada, savunma oynamaktan bu kadar keyif alan başka bir takım daha görmedim. Toronto Raptors, savunma oynamaktan mutluluk duyuyor. Yüzlerindeki sevinci, savunma oynamaktan duydukları gururu görmeniz gerek. Hücum tarafını umursamıyorlar bile. 'Tamam, bir basket buluruz' diyorlar. Ve derinlikleri de var."



"Bu Raptors ekibine baktığımda, onları Doğu'dan galip çıkacak ekip olarak görüyorum."



