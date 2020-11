Perkins: "Phoenix Suns, Batı'nın en iyi beş takımından biri oldu!"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Chris Paul ve Devin Booker liderliğindeki yeni Phoenix Suns'ın Batı Konferansı Finallerine yükselebileceğini söyledi.



Suns, bu ölü sezonda eski Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul ile büyük bir takas yaptı. Phoenix ayrıca, Thunder'a 2022'den bir ilk tur Draft seçimiyle birlikte Ricky Rubio, Ty Jerome, Kelly Oubre ve Jalen Lecque'in karşılığında Abdel Nader'i de almıştı.



Perkins, ESPN'in The First Take programında konuştu ve Suns'un CP3, Booker ve Deandre Ayton ile oluşturduğu yeni üçlü hakkında çok güçlü görüşlere sahipti:



"Phoenix Suns, Batı'da bir tehdit haline geldi. İlk beşte yer alacaklar.



Ve basketbol topuna dokunmuş en iyi oyun kuruculardan biri olan Chris Paul'un, bugünün oyunundaki en iyi skorerlerden biri olan Booker ile yan yana gelmiş olması, ciddi bir durum. Herhangi bir gece 50 sayı atabilecek olan Devin Booker var. Ve onun yanına Chris Paul'u verdiğiniz ve toptan uzaklaştırdığınız zaman, daha kolay basketler bulabilecek ve eskisi kadar çok uğraşmak zorunda kalmayacak."



Üçüncü parça olan Ayton'dan da bahseden Perkins, şunları söyledi:



"Deandre Ayton bu yıl All-Star olacak, bunu yazın bir kenara! Chris Paul, Clippers'dayken DeAndre Jordan'a yaptığı gibi onun üzerinde etkili olacak. DeAndre Jordan, Chris Paul ile oynadığında, kariyerinin en iyi basketbolunu oynuyordu. Ve bu takım Batı Konferansı Finallerine çıkarsa, hiç şaşırmayın!"