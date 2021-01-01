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Perkins: "Philadelphia 76ers, Doğu'nun en iyi takımı!"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Philadelphia 76ers'ı Doğu Konferansı'ndaki "en iyi takım" olarak nitelendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Philadelphia 76ers'ı Doğu Konferansı'ndaki "en iyi takım" olarak nitelendirdi.

Perkins, dün gece Washington Wizards'a karşı 141-136 galibiyet alan 76ers hakkında olumlu ifadeler kullandı.

Perk attığı tweet'te, Sixers'ın sezona başlama şeklinden ve Joel Embiid ile Ben Simmons arasındaki sahadaki kimyadan etkilendiğini belirtti:

"Ben Simmons ve Joel Embiid, bana göre beraber gayet iyi iş görüyorlar... şu anda Konferans'taki EN İYİ TAKIM onlar. Doğu'dan Finallere çıkacak tüm parçalara sahipler ve ilham verici bir basketbol oynuyorlar."

Beş maçlık bir galibiyet serisi bulunan 76ers, 7-1'lik derecesi ile Doğu Konferansı'nın zirvesinde yer alıyor.


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