Perkins: "Paul, illa ki her şeyi abartacak..."

Eski Boston Celtics oyuncusu Kendrick Perkins, eski takım arkadaşı Paul Pierce'ın 2008 NBA Finalleri 1. maçındaki tekerlekli sandalye olayını ele aldı.



Yaklaşık 12 yıl önce, Pierce, 2008 NBA Finalleri'nde Los Angeles Lakers'a karşı 1. maçındaki o ünlü tekerlekli sandalye olayının merkezinde yer almıştı. Perkins, ESPN'den Rachel Nichols'la "The Jump" programında, hikayeyi kendi gözünden anlattı.



Perkins, o sırada soyunma odasında Pierce ile neler olup bittiğini görmek için, sakatmış numarası yaptığını bile itiraf etti:



"Rachel, Paul, Inglewood çocuğudur. Inglewood'daki adamların kafasından neler geçtiğini asla bilemezsiniz. Çok endişeliydik. İçeri girip Paul'ü kontrol etmek için sakat numarası yapmıştım. Gittiğimde gayet iyiydi. Bench'e geri döndüğümde herkes 'Paul iyi mi?' demişti, ben de "Evet" demiştim. Sonra soyunma odasından Rocky gibi çıkmış ve harika oynamıştı. Paul'la işlerin nasıl yürüyeceğini asla bilemiyorsunuz. Muhtemelen bunu bilerek yapmıştı. Ama yaptığı için mutluyum, bu sayede maçı kazanmıştık."



Daha önce Pierce, sakatmış numarası yapmasının gerçek nedeninin tuvalete gitmesi gerektiği olduğunu söylemişti Perkins'in buradaki hikayesi, o hikayeyle benzer bir yolda ilerliyor.



Perkins, Pierce'ın tekerlekli sandalye kullandığı gerçeğinin aşırıya kaçmak olduğunu da kabul etti:



"Paul'un her şeyi abarttığını bilirsiniz. O böyle biri. İlla ki hep abartması lazım."



Boston, serinin bu maçını kazanmış ve yirmi yılı aşkın bir süreden sonraki ilk şampiyonluklarını kazanmak adına, Lakers'a karşı seride galip gelmişti.



