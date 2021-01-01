Perkins: "MVP oylarını verenler, LeBron'a özür borçlular!"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, MVP ödülü için oy verenleri, önceki sezon için Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'ten özür dilemeye çağırdı.



LeBron 36 yaşına girmiş olsa da, bu sezon Lakers'ı 14-5 derecesine taşıyarak, halen MVP tartışmalarında yer almaya devam ediyor.



LBJ'in eski takım arkadaşı Kendrick Perkins, ESPN'in First Take programında James'in önceki sezon beşinci MVP ödülünün elinden alındığından bahsetti ve bu sezon yıldız oyuncuyu ödül için favori olarak gösterdi:



"Bu analitik ve PR rüzgarına çok kapılıyoruz, halbuki bunların hiçbir önemi yok... Geçen yıl size Giannis hakkında konuşmuştum ve Giannis'e (Antetokounmpo) saygısızlık etmiyorum, o harika bir oyuncu. Ama LeBron James'in hakkı yenmişti! Bu yüzden önceki yıl Giannis'e oy veren kim varsa, o adama bir özür borçludur!"



