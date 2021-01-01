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Perkins, Luka'yı savundu: "Herkes tatlı dilli olacak diye bir şey yok"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in teknik faul sorunlarına değinerek, genç oyuncuyu savundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in teknik faul sorunlarına değinerek, genç oyuncuyu savundu.

ESPN'den Rachel Nichols ile yapılan bir sohbette, eski NBA oyuncuları Perkins ve Richard Jefferson, bir konuda anlaşmazlık yaşadılar. Jefferson, Luka'ya bu teknik faulleri yakından takip etmesini ve en üst sınıra dokunmayacak şekilde aylık olarak yaymasını tavsiye etmişti.

Öte yandan Perkins ise, belirli şeylerin anlık olaylardan ötürü kaynaklandığını ve kontrol etmenin zor olduğunu açıkladı:

"Hakemler bunun duygusal bir oyun olduğunun farkında olmalı. Herkes tatlı dilli olacak diye bir şey yok. Bazen bu adamlar anlık sinirle bazı şeylere aşırı tepki verebiliyorlar. Bu yüzden sakin kalmak zor. Şahsen ben de duygusal bir adamım mesela. Luka, Russell Westbrook ve benim gibi teknik faullerde lig lideri olan adamlar, buna engel olamıyoruz. Oyuna sizin gibi adamlardan daha fazla tutkuyla yaklaşıyoruz."

Sezonda halihazırda 15 teknik faulü bulunan Doncic, bir tane daha alması durumunda tek maçlık uzaklaştırma cezasıyla karşı karşıya kalacak.


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