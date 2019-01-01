Perkins: "Lou Williams olmadan, Clippers şampiyon olamaz"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, LA Clippers'ın, veteran oyuncusu Lou Williams olmadan şampiyonluk kazanamayacağını söyledi.



Williams, 2019-20 NBA sezonunun yeniden başlayacağı Orlando'da takım arkadaşları ile tekrar bir araya gelme konusunda kararsız ve Perkins bundan memnun değil.



ESPN analisti Perkins'e göre Clippers'ın 2020 şampiyonluk kupasını kazanma şansı, Williams'ı dönmeye ikna etmelerine bağlı:



"Clippers'ın Lou Will olmadan bir şampiyonluk kazanması asla mümkün değil! (Clippers başantrenörü) Doc (Rivers), Kawhi ve PG ile bir araya gelip, birkaç yıl önce DeAndre Jordan'a yaptıkları gibi Lou Will'in evine gitse iyi olur."



Kawhi ve George Clippers'ın en iyi oyuncularıyken, Rivers takımın koçu olarak görev yaptığı süre boyunca Williams'ın benchten gelerek gösterdiği yeteneklerine de büyük ölçüde güveniyordu.



Kariyerinde üç kez 'Yılın Altıncı Adamı' ödülünü kazanmış olan Lou Will, 2019-20 sezonundan önce Clippers'ın sayı kralıydı ve aynı zamanda NBA tarihinin en iyi altıncı adamlarından biri olarak kabul ediliyor.



Clippers ile üçüncü yılının sonlarına yaklaşan Williams, 214 normal sezon maçında 20.6 sayı ve 5.4 asist ortalamaları kaydetti. Playofflarda ise oynadığı toplam altı maçta Williams, 21.7 sayı ve 7.7 asist ortalamaları yakaladı.



