Perkins: "LeBron ve Jordan arasında fark yok!"

Eski NBA oyuncusu ve ESPN'in şu anki analisti Kendrick Perkins, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ile Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan arasında bir "fark olmadığını" söyledi.



Stephen A. Smith ve Max Kellerman ile Lakers'ın NBA şampiyonluğunu kazanması durumunda, LeBron'un Jordan ile arasındaki boşluğu kapatıp kapatmayacağını tartışan Perkins, LBJ ve MJ'in aynı seviyede olduğunu belirtti.



ESPN'in First Take programının son bölümünde, Kellerman ve Stephen A.'e "sebepsiz nefret edenler" olarak girerek başladı:



"İkiniz de sebepsiz nefret eden adamlarsınız! Çünkü ben büyükbabam ve bazı arkadaşlarıyla gördükleri en iyi oyuncular hakkında tartıştığımda, Kareem, Wilt ve Bill Russell derlerdi. Jordan asla sohbete dahil olmazdı. Üstünden 10 yıl geçti ve şimdi sizinle konuştuğumda Stephen A ve Max, şimdi birdenbire Jordan oldu.



Yani demek ki, siz asla genç nesle hakkını vermeyeceksiniz. Sebepsiz nefret duyuyorsunuz! Michael Jordan ve LeBron James aynı yemek masasında oturuyorlar, aralarında fark yok! Bu adamların ikisi için de, gözlerinizi kapatıp birini seçebilirsiniz. Özgeçmişleri eşit, eşleşiyor."



İzleyicilerin çoğu için, fikir birliği olarak "GOAT" ya LeBron ya da Jordan olarak değişiyor. Tartışmalara ara sıra merhum efsane oyuncu Kobe Bryant da giriyor.



