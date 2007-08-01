Perkins: "LeBron, saha dışında GOAT'tur!"

Emekli NBA oyuncusu Kendrick Perkins, GOAT (Tüm zamanların en iyisi) tartışmasında, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James hakkında farklı bir öneri sundu.



Şu anki ESPN yorumcusu Perkins, oyun sonrası kariyerinde eski bir profesyonel olarak geniş çaplı yorumları ile tanınıyor ve en son yorumu da, Cleveland Cavaliers'dan eski takım arkadaşı ve mevcut Lakers oyuncusu LeBron'un yer aldığı "GOAT" tartışması ile ilgili.



"Saha içinde GOAT'un kim olduğu hakkında tartışabiliriz ama saha dışında kimin GOAT olduğu söz konusu olduğunda, bu bir TARTIŞMA KONUSU bile değildir!!! LeBron James, saha dışındaki en büyük sporcudur."



2007-08 sezonunun Boston Celtics kadrosu ile bir NBA şampiyonluğu yaşamış olan Perkins, daha sonra Oklahoma City Thunder ile 2012 Finalleri'nde Miami Heat ve LeBron'a karşı oynamıştı.



James ve Miami, Perkins ve yıldız takım arkadaşları Kevin Durant ve Russell Westbrook'a karşı ilk şampiyonluğunu kazanmıştı ve James ile Perkins daha sonra, Cavaliers'da bir araya gelmiş, 2015 playoff'larında da beraber sekiz maçta forma giymişlerdi.



