Perkins: "LeBron, NBA tarihinin en başarılı oyuncusu"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'i NBA tarihindeki "en başarılı oyuncu" olarak nitelendirdi.



Perkins bir kez daha Lakers süperstarına büyük övgüler yağdırdı ve ESPN'in First Take programında, kendisinin "NBA tarihindeki en başarılı oyuncu" olduğunu söyledi:



"Bill Russell bir efsanedir, bunu bilelim, ancak nasıl Cadillac yıllar önce oyununun zirvesinde olmuşsa, evrimin de seviyeleri var. LeBron bir Tesla. Benzin yok, her şey dokunmatik ekranlı, tıpkı bir uzay gemisi gibi. Bir Cadilac'ın yanına bir Tesla'yı koyduğunuzda, farkları açıkça görülecektir.



LeBron James'e baktığınızda, bireysel başarılarını Bill Russell'ınkilerin yanına koyarsanız, daha üstün olduğunu görürsünüz."



Çarşamba günü 36 yaşına giren ve kariyerinde dört NBA şampiyonluğu ve Finaller MVP'si ödülü kazanan LeBron, NBA tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.