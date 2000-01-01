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Perkins: "LeBron James, benim GOAT'umdur"

Eski NBA şampiyonu ve şimdiki ESPN analisti Kendrick Perkins, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in tüm zamanların en büyük oyuncusu olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA şampiyonu ve şimdiki ESPN analisti Kendrick Perkins, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in tüm zamanların en büyük oyuncusu olduğunu söyledi.

Perkins, LeBron ve Michael Jordan arasındaki GOAT tartışmasını bir kez daha ele aldı.

Cleveland Cavaliers'da LeBron'un takım arkadaşlığını yapmış olan Perk, James'in son üç Final serisi galibiyetindeki istatistiklerini, Jordan'ın son üç Final serisindekilerle karşılaştıran bir görseli tweet attı.

İstatistikler, Lakers süperstarının maç başına sayı, ribaund, asistlerde ve şut yüzdesinde daha iyi rakamlara sahip olduğunu gösteriyordu. Lakin, takımları bu serileri kaybetmişti.

Perkins'in açıklaması şu şekildeydi:

"Bu gibi rakamlar, bu Bron / MJ olayını tartışmaya iten şeydir. İnsanların sunduğu kadar kapalı argümanlar değil. Bunun gibi rakamlara baktığınızda, yüzük muhabbetinin bireylerden çok TAKIMLARLA ilgili olduğunu daha kolay görüyorsunuz. Bron benim GOAT'um ve arkasında duruyorum, önünüze bakın! "


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