Perkins: "LeBron eğer Harden ve Nets'i yenerse, tartışmasız G.O.A.T. olur"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, James Harden ve Brooklyn Nets'i alt etmesi durumunda 'tartışmasız G.O.A.T.' olacağını söyledi.



Perkins bir kez daha, LeBron'un G.O.A.T. (Tarihin en iyi oyuncusu) durumu hakkında yorum yaptı.



Perkins, NBA Finalleri'nde Harden ve Nets'i mağlup etmesi durumunda, James'in "tartışmasız G.O.A.T." olacağını belirtti:



"Bron'ın G.O.A.T. olduğuna ikna olmama gerek yok, bu zaten damgalanmış bir şey. Ama bu Nets takımı Doğu'dan çıkarsa ve Bron onları mağlup ederse, tartışmasız GOAT o olacaktır. Bugün iki süper takımı yenmek, 90'lı yıllarda 6-0 olmaktan daha üstün. Devam edelim..."



Harden ile sözleşme imzaladıktan sonra, Nets finallere çıkmak ve şampiyonluğu kazanmak için en gözde ekip olarak ortaya çıkmış bulunuyor.



