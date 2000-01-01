Perkins: "Lakers, üçüncü yıldızı alabilir!"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Los Angeles Lakers bu ölü sezonda "başka bir yıldız alırsa şaşırmayacağını" söyledi.



Lakers'ın 2019-20 NBA şampiyonluğunu kazanmasını izledikten sadece saatler sonra Perkins, "Keyshawn, JWill & Zubin" podcast'inde konuştu ve dünyaya Lakers'ın süperstar ikilisinin yanında oynayacak başka bir yıldız ekleyebileceğini belirtti.



"Gerçekçi olarak, Lakers, LeBron James ile daha kaç şampiyonluk kazanabilir?" sorusuna, Perkins'in cevabı şöyle oldu:



"En az iki. Dün gece LeBron'un en az dört veya beş yıl iyi seviyede oynayabileceğini söylediğini duyduk ve ben de ona inanıyorum... ve Lakers bu ölü sezonda başka bir yıldız alırsa şaşırmam. Bu tarz bir şeyi başarırlarsa ve başka bir genç yıldız Los Angeles'a gelip Lakers için oynarsa, şaşırmayın."



Mevcut serbest oyuncuların listesi içinde Brandon Ingram, DeMar DeRozan, Gordon Hayward, Andre Drummond, Mike Conley, Danilo Gallinari ve Montrezl Harrell gibi oyuncular bulunuyor. Birden fazla sözleşmenin süresinin dolmasından ötürü, Lakers ekibinin bir miktar finansal esnekliği bulunacak.



