Perkins: "Lakers, J.R. Smith ile altın buldu!"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Los Angeles Lakers'in "J.R. Smith ile altın bulduğunu" söyledi.



Avery Bradley Orlando'da Lakers'a katılmayacağını bildirdikten sonra, Lakers derhal kendisinin yerine oyuncu bulmak için çalışmalara başlamıştı. Haberlerin yayınlanmasından birkaç saat sonra, L.A.'in deneyimli bir şutör ve LeBron James'in eski takım arkadaşı olan J.R. Smith'i getirmek için görüşmelerde bulunduğu ortaya çıkmıştı.



Smith'in yaşı ve tartışmalı geçmişiyle ilgili kaygılara rağmen, Perkins, ESPN'in The Jump programında, Lakers'ın kendisini almasının büyük bir adım olduğunu açıkladı:



"Bence Lakers altın buldu. En fazla şampiyonluk deneyimine sahip ekibe başka bir şampiyon daha ekliyorsunuz. J.R.'ın sahip olduğu bir şey var: benzersiz yeteneği olan şutörlüğü. 55-70 yaş arasında bile şut atabilir. J.R. ile ilgili sevdiğim şey çok çalışıyor olması. Geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca onunla iletişim kuruyorum ve her gün spor salonuna girip çıkıyor."



Cavs ile oynadığı beş sezon boyunca, Smith maç başına ortalama %38 şut isabetiyle 2.3 üçlük sokuyordu.



