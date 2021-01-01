Perkins: "Lakers bu sezon 70 maç alırsa, hiç şaşırmam!"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Los Angeles Lakers'ın önümüzdeki sezon "70 galibiyet alabilecek" bir kadrosu olduğunu söyledi.ESPN'nin 'The Jump' programındaki bir tartışma sırasında Perkins, Lakers'ın NBA tarihindeki en yetenekli oyunculardan bazılarına sahip olduğunu ve 70 galibiyetlik tarihi bir sezona bakıyor olabileceklerini savundu:Genel menajer Rob Pelinka ve Lakers ofisi, bu yaz döneminde gelecek sezona hazırlanmak için tüm kadroyu elden geçirmişti.LeBron James, Anthony Davis ve Talen Horton-Tucker dışındaki tüm oyuncular serbest bırakılmış ve Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope ile Montrezl Harrell, Russell Westbrook karşılığında Washington Wizards'a gönderilmişlerdi.Diğer oyunculara ise yeni bir sözleşme teklif etmeyen Lakers, Carmelo Anthony, Dwight Howard, Rajon Rondo, DeAndre Jordan, Trevor Ariza, Kent Bazemore ve Wayne Ellington gibi veteranları kadroya katarken, Kendrick Nunn ve Malik Monk gibi genç oyuncuları da almıştı.