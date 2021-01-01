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Perkins: "LA Clippers, ilham verici bir basketbol oynuyor!"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, LA Clippers'ın "ilham verici bir basketbol oynadığını" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, LA Clippers'ın "ilham verici bir basketbol oynadığını" söyledi.

Perkins attığı tweet'te, son birkaç maçta Clippers'tan gördüklerine dair heyecanını paylaştı ve Paul George'un MVP seviyesinde oynadığını söyleyerek, takımın "ilham verici basketbol" oynamaya başladığını açıkladı:

"Bu beş maçlık galibiyet serisi, Clippers için çok büyük... Paul George MVP seviyesinde oynuyor ve Clippers sonunda ilham verici basketbol oynamaya başladı. Söylemiş olayım! "

Clippers şu anda 11-4'lük derecesiyle, Batı Konferansı'nın üçüncü sırasında yer alıyor.


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