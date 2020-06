Perkins, Kyrie'ye verdi veriştirdi!: "Beynini kuşa taksanız, kuş tersten uçar"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, ESPN'de Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'e büyük hakaretlerde bulundu ve ardından bunu Twitter'da da devam ettirdi.



Perkins, Irving ile ilgili yakın zamanda hemen hemen her şeye karşı çıkan ve en çok ses çıkaran kişilerden biri olmuştu. Perk, Kyrie'nin son dönemde yaptıkları nedeniyle ona tekrar tekrar laf atmaktan çekinmedi ve Irving'in NBA dönüşünü boykot etme girişimine karşı yaptığı eleştirileri yepyeni bir seviyeye taşıdı.



Perkins, ESPN'in Get Up programında Kyrie'nin bu durumla ilgili liderlik eksikliğiyle alakalı birçok açıklamada bulundu ve Kyrie'nin kafasının karıştığını, beyninin bir kuşa takılması durumunda, kuşun ters uçacağını açıkladı:



"Kyrie Irving'in beynini alıp bir kuşa taksanız, bilin bakalım o kuş ne yapar? Tersten uçar. Çünkü Kyrie'nin şu anda kafası karışık. Liderlik konusundaki eksikliğini gösteriyor. İşte buradasın, Kyrie. Son iki aydır bu konferans görüşmelerine katıldın. Oyuncular derneğinin başkan yardımcısısın. Oynasak da oynamasak da, bizim için olan tüm bu şeylerle çok alakalıydın. Telefondaydın ve oynamak için oy verdin."



"KYRIE'NİN BİR PLANI YOK..."



Kyrie'nin NBA'den bağımsız bir lig oluşturmak için birkaç oyuncuya teklif sunduğu söyleniyordu. Bu iddia, oyuncular için sezona devam etmenin güvenli olmayacağı ve dikkat dağıtacağından ötürü yaptığı boykot düşünüldüğünde, pek mantıklı gözükmüyordu. Perkins, bu yüzden Irving'in plan eksikliği nedeniyle ona yeniden laf attı:



"Bence Kyrie'ye baktığınızda, fikrinizi değiştirmeniz ve farklı bir düşünce tarzına sahip olarak bir tavır almamız ve oynamamanız gerektiğini söylemek sorun olmasa da, bundan sonraki planı neydi? Yoktu öyle bir şey."



Bununla da kalmayarak, Perkins Twitter hesabında Kyrie'nin perde arkasında yaptığı "o***puca işleri" açığa çıkarabileceğini ve "üzerine çok gitmediğini" iddia etti. Tweeti sonradan silmiş olsa da, takipçilerinin gözünden kaçmamıştı.



"KONUŞABİLİRDİM, AMA YAPMADIM..."



Perk'ün sildiği tweet şu şekildeydi:



"A*** k***larım sakin olsa iyi olur, çünkü doğrusu bugün Kyrie'nin çok üzerine gitmedim, o telefon görüşmelerinin ardında yaptığı O***CA İŞLERİ açığa çıkarabilirdim! Önümüze bakalım..."



Sonrasında attığı tweet ise şöyleydi:



"Son tweet'imi affedin... ama bugün Kyrie'ye karşı gerçekten kendimi geri tuttum, çünkü telefon konuşmalarının arkasında gerçekten yaptığı 'kolpa saçmalıkları' gerçekten açığa çıkarabilirdim!!! Önümüze bakalım..."