Perkins: "Kyrie, NBA oyuncuları arasında gereksiz drama yaratıyor"

Eski NBA oyuncusu ve şimdi analistlik yapan Kendrick Perkins, Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in "NBA kardeşleri arasında gereksiz bir drama başlattığını" söyledi.



Kyrie, yakın zamanda bazı oyuncular ile yaptığı görüşmede, "Orlando'ya gitmeyi desteklemiyorum. Sistematik ırkçılık ve saçmalığı asla desteklemem. Bu işte bir tuhaflık var." ifadelerini kullanmıştı.



Bu ifade, NBA'in nasıl ilerlemesi gerektiğine dair bir tartışma başlatmıştı, ancak Perkins bu konuda sinirlenmişti. Perk, Irving'i CBS Sports Radio'da yaptığı bir röportaj sırasında yorumları için eleştirdi:



"O güçlü bir ses değil; popüler bir ses. Güçlü ve popüler olmak arasında bir fark var. Güçlü olduğunuzda, bir etki yaratırsınız. Kimse'nin Kyrie'yi dinlediği yok. NBA devam edecek. Tek yaptığı şey, NBA kardeşleri arasında şu anda ihtiyacımız olmayan gereksiz bir dramaya neden olmak."



"Onun böyle konuşması sadece haberlere çıkmasına ve yok yere gürültü yapmasına neden oluyor, çünkü NBA sezonları oynanacak. LeBron James oynamak istiyor. Chris Paul oynamak istiyor. Russell Westbrook oynamak istiyor. Anthony Davis, Giannis - ilk olarak NBA'in geri gelmesi için oy verdiklerinde, oy 28-0'dı. Herkes oynamak istiyor."



NBA'in 22 takımlık sezona geri dönme planı mevcut olsa da, sezon başlamadan önce çözülmesi gereken çok şey var. Bununla birlikte, Perkins'in belirttiği gibi, ligin en büyük yıldızlarının birçoğu, güvenli olduğu takdirde oyuna daha erken dönmeyi umuyor.



