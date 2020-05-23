Perkins: "Kobe'yi yenmek, LeBron'u yenmekten kolaydı"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, merhum Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'a karşı kazanmanın, Kobe Bryant'a karşı kazanmaktan daha kolay olduğunu söyledi.



LeBron'un tüm zamanların sıralamasında haklı yerini çevreleyen tüm tartışmaların ortasında Perkins, eski Celtics takım arkadaşı Paul Pierce'a karşı, LeBron'u bir kez daha destekledi.



LeBron'un en iyi 5 oyuncu arasında olmadığını söyledikten sonra halihazırda manşetlerde yer bulmuş olan Pierce, sonrasında merhum Lakers efsanesinin ikili arasında daha iyi oyuncu olduğunu da söylemişti.



Perk, 2008 Celtics şampiyonluk takımının, James'in Cavs ekibine karşı, Kobe'nin Lakers ekibinden daha fazla sorun yaşadığını savundu:



"Tek bildiğim şey, Kobe Bryant'a karşı kazanmanın LeBron James'e göre çok daha kolay olduğu. İstediğini söyleyebilirsin, ama ben, o anlarda sıkıntı çektğimizde seninle beraberdim. Paul'un LeBron James için gerçek anlamda hazırlık yapmak zorunda olduğunu biliyorum ve Lakers'a karşı yükseldiğimizde, altı maçta onları yenmiştik."



Perkins ve Pierce, Celtics'in "Big 3" döneminde her iki takımı da elemişti. 2008'de Doğu yarı finallerinde Cavs'i eleyen ekip, Finallerde altı maçta Lakers'ı seri dışı bırakmıştı.



Bryant ve Lakers, 2010'da intikamını alırken, James 2010'da Miami Heat'e katıldıktan sonra Boston'ın Doğu'daki dominasyonunu sona erdirmişti.



