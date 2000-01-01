Perkins: "Kevin Durant arkadaşım olmak istemiyorsa, kendi bileceği iş"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, eğer Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant kendisiyle arkadaş olmak istemiyorsa, bunun kendi bileceği iş olduğunu söyledi.



Perkins ve Durant, bir zamanlar çok yakın arkadaştılar. Bununla birlikte, KD 2016'da Golden State Warriors'a katıldığı ve Perkins de ESPN ile medya üyesi haline geldiği zamandan bu yana, ilişkileri bozulmuştu.



Durant Çarşamba günü, Twitter'da Perkins'in basketbol becerileriyle alay eden bir video retweetlemişti. KD ayrıca Perkins'i, Nets takım arkadaşı Kyrie Irving'e karşı sert eleştirilerinden ötürü, "satılmış" biri olarak nitelendirmişti.



Perkins, Heavy'den Brandon "Scoop B" Robinson ile yaptığı röportajda, Durant ile olan ilişkisini şöyle aktardı:



"Ligde nasılsam hep aynı kişiydim. Açık sözlüydüm, lider biriydim, TV'de gördüğünüzle aynı kişiydim, NBA'de bulunduğum kişi ile aynı kişiydim. Peki, günün sonunda Kevin Durant benim arkadaşım olmak istemiyorsa, bu onun bileceği iştir. Çünkü NBA'de arkadaş olduğum her insanla bugün hala çok iyiyim. İstediğim an onlara telefon açabilirim."



Durant ve Perkins, yakın zamanda aralarını düzeltecek gibi görünmüyor, özellikle Irving'e karşı eleştirilerine devam ettiğinden ötürü.



