Perkins, kendisine "satılmış" diyen KD'ye: "Ben seni hala seviyorum kardeşim"

Eski NBA oyuncusu ve şimdiki ESPN analisti Kendrick Perkins, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'ın kendisine "satılmış" etiketi yapıştırmasına cevap verdi ve Kyrie Irving ile anlaşmazlığının, siyahi topluluk için savaşmayı bıraktığı anlamına gelmediğini söyledi.



ESPN'deki First Take programının sunucusu Molly Qerim, Perkins'den konu hakkında bir yanıt istediğinde, Perkins öncelikle KD ile arasındaki durumu açıkladı. Durant'e hitap ederken "kardeşim" şeklinde seslenen Perk, Irving'in sezona devam etme konusundaki tavrına katılmamasının, 'Black Lives Matter' hareketine katılmadığı anlamına gelmediğini açıkladı.



KD'ye seslenen Perkins, şunları söyledi:



"Ben Afroamerikalılar için savaşan biriyim, hep öyleydim. Bu sizi satılmış biri yapmaz. Farklı bir fikrim olması ve başkasının yolunu tercih etmiyor olmam, beni satılmış biri yapmaz. Aslında şu anda Amerika'da kavga ve mücadele veren herkesi alkışlıyorum."



"ANNELER GÜNÜNDE BERABER AĞLAMIŞTIK"



BLM hareketi için destekleyici olduğu çeşitli yolları listeledikten sonra Perkins, KD ile kişisel sorunlarını beraber atlattıkları bir anı hatırladı:



"Bana satılmış biri olmakla ilgili hiçbir şey söyleme, çünkü aramızdaki şey böyle değil kardeşim. Size bir şey hatırlatmama izin verin. Bu satılmış yakıştırması orada dururken, dün gibi hatırladığım bir anım var:



8 Mayıs 2011, anneler günü. Sen ve ben, Memphis, Tennessee'de, bazı kişisel problemlerden geçiyorduk. Odama gelmiştin, birlikte ağlamıştık, içimizi dökmüş ve biraz daha ağlamıştık. Birbirimize tüm sırlarımızı açıklayana kadar o odadan çıkmamıştık."



"Yani KD, kardeşine satılmış demek.... Haydi ama, sana olan sevgimi biliyorsun. Kalbimdeki yerini biliyorsun."



"ÇOCUKLARIM DA SENİ HALA ÇOK SEVİYOR"



Perkins ayrıca KD'nin Perkins ailesi, yani eşi Vanity Perkins ve çocukları ile olan ilişkisinden de bahsetti. Perkins, eşi Vanity'nin KD'yi hala sevdiğinden ve çocuklarının KD ile olan ilişkisinden bahsetti:



"Eskiden 'hey, KD amca nasılsın' derlerdi ve onlarla şakacıktan kavga ederdin. Bugün hala seni çok seviyorlar. Bu arada, bu ESPN platformunda oturan, aynı satılmış kardeşin, bugün seninle konuşuyor. Ve ben bugün hala seni seviyorum kardeşim. Ve bu konuyu burada bırakacağım."



