Perkins: "Jordan belgeselde hep yalan söyledi, LeBron benim GOAT'um"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın "yalancı olduğu için" kendisinin "GOAT'u" olmadığını ve bundan ötürü mutlu olduğunu söyledi.



Perkins için The Last Dance belgeseli, MJ'e saldırmanın ve GOAT olarak Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'i söylemenin en iyi yolu oldu. Perk, Jordan'ın belgeselde yalan söylediğini, çok sayıda insanı sırtından bıçakladığını ve her durumu, kendisinin kahraman gibi gözükmesi için ayarladığını iddia etti.



Jordan'ın 1992 yılının Dream Team kadrosunda Isiah Thomas ile oynamak istemediğini belirttiği ses kaydının da ortaya çıkmasıyla, Perkins şunları söyledi:



"Michael Jordan'ın benim GOAT'um olmamasından ötürü mutluyum. Yalan söyledi, herkesi sırtından bıçakladı. Günün sonunda, The Last Dance'in asıl sebebi, MJ'in bir süper kahraman gibi, diğer herkesin de kötü adam gibi görünmesini sağlamaktı."



Perk, bu yorumlarından sonra eski takım arkadaşı LeBron'u da tartışmaya dahil etti:



"MJ'in The Last Dance belgeselinde tek yaptığı şey, herkesin kötü adam gibi, kendisinin de süper kahraman gibi gözükmesini sağlamak için yalan söylemekti. LeBron James'in benim GOAT'um olmasından memnunum. Kanıtlar ortada!"