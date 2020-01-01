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Perkins, "Jordan 60 sayı ortalama yakalar" ifadesine tepki gösterdi!

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın menajeri David Falk'un Jordan'ın bugünün NBA'inde %75 şut isabetiyle 60 sayı ortalama tutturacağını söylemesi hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın menajeri David Falk'un Jordan'ın bugünün NBA'inde %75 şut isabetiyle 60 sayı ortalama tutturacağını söylemesi hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

ESPN analisti Perkins, ESPN'in The Jump programında bu ifadeye tamamen karşı çıktı:

"Bu çok saçma. İşin kötü yanı, bunu ciddi ciddi söylemiş olması. Bakın, David Falk eminim kaçak içki falan içiyor, çünkü Michael Jordan'ın yüzde 75 şut isabetiyle 60 sayı ortalama yakalayacağını söylemek çok saçma! Ben bile LA Fitness'a gittiğimde bunu yapamam. Ve ben orada çok sayı bulabiliyorum.

Ama bu şekilde, bu kuşağa saygısızlık edilmesi beni rahatsız ediyor. Ve bu ifadesi kimsenin de hoşuna gitmedi. Jordan'ın 60 sayı ortalamayı yüzde 75 şut isabetiyle yakalaması falan, bu çılgınlık!"


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