Perkins, James Wiseman için: "Gelecekte bir All-Star olacak!"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Golden State Warriors'ın yeni çaylağı James Wiseman'a büyük övgülerde bulundu ve onay mührünü verdi.



Wiseman, Warriors kendisini 2020 NBA Draftı'nda 2'nci sıradan seçtiğinde takıma katılmıştı. Wiseman, NBA Draftı'nda en yüksek sıralardan seçilmesi beklenen oyuncularda biriydi ve Warriors bir süredir gözlerini kendisine dikmişti.



Wiseman, yakın zamanda Klay Thompson'ı başka bir sezon için kaybeden Warriors takımına katılıyor. Thompson sağ aşilinden sakatlandı ve 2020-21 sezonunu şimdiden kapatmış durumda. Thompson, sol bacağındaki çapraz bağ yırtığı nedeniyle önceki sezonda da forma giyememişti.



Birçok kişi halen Wiseman'ın iyi bir yıl geçireceğini ve Warriors için genel olarak harika bir oyuncu olacağını tahmin ediyor. Bu kişilerden biri de, Wiseman gibi geçmişte bir pivot olan, Perkins.



"ŞİMDİDEN NBA EĞİTİMİ ALMIŞ!"



Perkins, Warriors'ın Wiseman'ı seçmesinin harika olduğunu, sebebinin ise yıldız adayı oyuncunun halihazırda NBA tarzında eğitildiğine inanması olduğunu söyledi:



"Bu seçime bayıldım. Penny Hardaway ve Mike Miller'ın mentörlüğünü yaptığı James Wiseman gibi 2.16'lık atletik bir adamı pas geçemezsiniz. Yani şimdiden NBA tarzında bir eğitim almış durumda."



"SINIRI YOK!"



Perkins, Wiseman'ın NBA'de sınırsız potansiyele sahip olduğuna inandığını ise şu sözlerle belirtti:



"Şimdi onu Draymond Green gibi, kendisine akıl hocalığı yapabilecek eski bir Yılın Savunmacısı ödülü sahibi oyuncunun yanına attığınız için, sınırı yok gibi bir şey."



"DÜNYAYA KİM OLDUĞUNU GÖSTERMEK İSTİYOR"



Perkins, Wiseman ile ilgili kendisini en çok etkileyen şeyin, kendine olan inancı ve en iyisi olma kararlılığı olduğunu açıkladı:



"James Wiseman, 'Minnesota Timberwolves'a bir numara gitmek istemem, çünkü Karl-Anthony Towns ve ben birbirimizle pek uyumlu olmayız' demişti. Bu bana onun hakkında çok şey açıkladı. Bu, 'Dünyaya kim olduğumu göstermek istiyorum' demektir. 'Ben çok yetenekliyim ve sınırım yok' demektir."



"YILIN ÇAYLAĞI OLABİLİR!"



Perkins, Wiseman'ın şu anda ne kadar iyi olduğunu ve gelecekte ne kadar iyi olabileceğini yineledi ve genç oyuncuyu geleceğin All-Star'ı ve Yılın Çaylağı ödülü adayı olarak gördüğünü kaydetti:



"Ve gerçekten gelecekte bir All-Star olacağını ve olağanüstü bir yıl geçireceğini düşünüyorum. Yılın Çaylağı ödülünü kazanabilir!"



