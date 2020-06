Perkins: "James 'kolpa' Dolan, beni yine şaşırtmadı"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, George Floyd ile ilgili konuşmamayı tercih eden New York Knicks sahibi James Dolan'a verdi veriştirdi.



Dolan son zamanlarda, George Floyd'un Minneapolis polisinin elindeki ölümü hakkında konuşma isteksizliği için bir ton eleştiri almıştı.



Bundan bıkmış olan Perkins, Dolan'ı ESPN'in The Jump programında eleştiri yağmuruna tuttu:



"James 'Cupcake' (kolpa) Dolan söz konusu olduğunda artık beni şaşırtmıyor. Ve bu konuda iyi niyetli olup, ona 'James L. Dolan' demek istiyorsanız, 'L'yi 'lost' (kaybetmiş) anlamında kullandığınızdan emin olun. Kendisi NBA'deki en değerli takımı yönetiyor ve sivil haklar hakkında konuşma seçeneği olmasına rağmen, yine eline yüzüne bulaştırdı."



Bu noktada, yalnızca Knicks ve San Antonio Spurs, Floyd'un ölümü ve sonrasındaki protestolar hakkında henüz resmi bir açıklama yapmayan iki takım konumunda. Dolan, neden bir duruş sergilemeyi reddettiğini bir kez açıklayarak bir adım daha atmıştı.



Perkins, Knicks'in bu konudaki eylemsizliği için eleştiri almayı neden hak ettiğini şöyle açıkladı:



"Hayal kırıklığı yaratan bir durum, çünkü New York Knicks NBA'deki en zayıf halka. NBA'in asıl olayını temsil etmiyorlar. NBA, tamamen basketbolla ilgili değildir. NBA, kardeşliği ve liderliği temsil eder. Ve bildiğiniz gibi, James Dolan ve New York Knicks bu iki kategoriden de yoksunlar."