Perkins: "İnsanlar Steph'ten nefret ediyorum sanıyor, etmiyorum"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, son ifadelerine rağmen Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'den nefret etmediğini söyledi.



Perkins, Houston Rockets süperstarı James Harden'ın Curry'den daha iyi bir oyuncu olduğunu söylemiş, Warriors'ı tüm zamanların en iyi takımları listesinden çıkarmış ve 2018 NBA Finalleri sırasında Warriors yıldızı ile ufak bir tartışmaya girmişti. Ancak Perkins, herkesin sandığının aksine Curry'den nefret etmediğini belirtti.



Perkins, ESPN'in "Hoop Streams" programında şu ifadeleri kullandı:



"İnsanlar Steph'den nefret ettiğimi düşünüyor, ama etmiyorum. Steph'ten gerçekten nefret etmiyorum. Ona hayranım. Steph Curry bire bir oynayan, jenerasyonda bir çıkan bir yetenek. Oyunu değiştirdi. Dediğim gibi, oyuna eğlenceyi getirdi. Sea World'ü oyuna taşıdı. Steph Curry'e takdirlerimi sunuyorum."



Perkins, Curry'ye takdirini ilk kez sunmuyor. Daha önce 2015 NBA Finalleri'ndeki performansını övmüş ve kendisini Harden'ın önünde, tüm zamanların en iyi "hibrit oyuncusu" seçmişti.



