Perkins: "Harden'ın striptiz kulübü bağımlılığı, 2012'de bize zarar verdi"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, 2012 NBA Finallerinde James Harden'in striptiz kulübü alışkanlığının Oklahoma City Thunder'a nasıl zarar verdiğini açıkladı.



Harden'ın özel hayatı, geçtiğimiz ölü sezonda, takımıyla beraber olmak ve yeni sezona hazırlanmak yerine striptiz kulüplerinde ve partilerde görüldüğünde sosyal medyada oldukça yer etmişti.



"All The Smoke" podcast'inde eskiden Harden'la Thunder'da oynamış olan Perkins, 2012 Finalleri'nde James'in saha dışı alışkanlıklarının gerçek manada takımına zarar vermiş olabileceğini belirtti:



"James'in dünya umurunda değildi ve nedenini de biliyorsunuz. Striptiz kulüpleri yüzünden. San Antonio'dayken dışarıda yapacak bir şey yoktu. Miami'ye gittiğimizde yapacak çok şey vardı. James'in o seride bir türlü skor üretmesini sağlayamamıştık."



Harden, o seride maç başına yalnızca %37 isabetle 12.4 sayı kaydedebilmişti.



