Perkins: "Harden, modern bir Rodman gibi oldu"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, profesyonel olmayan hareketleri nedeniyle Houston Rockets süperstarı James Harden'ı eleştirdi.



Harden, Rockets'tan bir takas talep ettiğinden ötürü, takıma %100 bağlı olmadığını gösteren bazı hareketler yapmıştı. Bunlardan en çok dikkat çekeni, tüm takım sezona antrenman kampında hazırlanırken yıldız oyuncunun Las Vegas'ta parti yaparken görülmüş olmasıydı.



ESPN'in Get Up isimli programında konuşan Perkins, son zamanlardaki hareketleri nedeniyle, Harden'ın değerinin, diğer takımların gözünde azaldığına inandığını belirtti:



"Her şeye rağmen belli bir profesyonellik seviyesine sahip olmanız ve işinize gitmeniz gerekiyor. Ve gittiğinizde de, benim gibi görünmemeniz gerekiyor (kilolu)! Yani olan şey şu ki, Rockets'ı takas yapması için zorluyor. Çünkü artık ellerinde bir koz kalmadı.



Diğer takımlar, üç hafta ya da bir ay önce vermeye razı oldukları takas paketlerini artık vermiyorlar. Takımların ön büroları ya da James Harden ile ilgilenen veya ilgilenebilecek GM'ler, kendisinin modern bir Dennis Rodman olduğunu söylüyor."