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Perkins: "Harden, her gece kolayca 60 sayı atabilir"

Houston Rockets süperstarı James Harden'ın eski takım arkadaşı Kendrick Perkins, Harden'ın her gece "kolayca" 60 sayı atabileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets süperstarı James Harden'ın eski takım arkadaşı Kendrick Perkins, Harden'ın her gece "kolayca" 60 sayı atabileceğini söyledi.

ESPN'in First Take programında konuşan Perkins, şu ifadeleri kullandı:

"James Harden bir katil. Tartışmasız, tüm zamanların en büyük skorerlerinden biri. Dört tane 50 sayılık triple-double yapmış bir adamdan bahsediyoruz. Bir tane 60 sayılık da var. Bu adamın yapamayacağı hiçbir şey yok. James Harden çıkıp kolayca 60 sayı atabilir."

Perk, sonrasında Harden'ın sadece takımını değil, aynı zamanda genel olarak oyunu nasıl etkilediğini de açıkladı:

"Houston'a adım attığı gün takımı harika bir şekilde devraldı. Yani son üç yıldır ligde sayı kralı olan bir adama bakıyorum. Oyunu değiştirdi. James Harden yüzünden, hakemler maçlarda farklı şekilde düdük çalıyorlar."


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