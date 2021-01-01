Perkins: "Giannis, uzun yıllar NBA'e hükmedecek!"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James gibi "yıllarca NBA'e hükmedeceğini" söyledi.



Perkins, Giannis'in NBA tarihinin en dominant oyuncusu olacağına inandığını şu şekilde açıkladı:



"Giannis'in nasıl domine ettiğine ve kariyerinde kalan yıllara bakıyorum. LeBron James de uzun bir süre ligi domine ettiği bir noktaydı. 10-11 seneden bahsediyorum. Ve Giannis de öyle olabilir. Atletizmiyle, kuvvetiyle, şimdiye dek başardıklarıyla ve ilerlediği rotaya baktığımda, bunu yapabileceğini söyleyebilirim.



Örneğin, NBA'de genel menajerlere anket yapılsa ve hepsine önümüzdeki 10 yıl için bir takım kuracak olsalar merkeze hangi oyuncuyu koyacakları sorulsa, her birinin Giannis Antetokounmpo diyeceğini garanti edebilirim. Ve eskiden aynı şeyi LeBron James için söylüyorlardı. Ve bu yüzden birçok karşılaştırma görüyorum. Çünkü o da bu ligi yönetebilir. Onda o yetenek var."



Bucks, Doğu Konferansı'nda 10-8'lik bir dereceyle yedinci sırada olmasına rağmen, Giannis 26.9 sayı, 11.9 ribaund ve 6.0 asist ortalamalarıyla oynuyor.



