Perkins: "Giannis hemen kazanmak istiyorsa, Warriors'a gitmeli"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun "hemen" kazanmak istiyorsa Golden State Warriors'a katılması gerektiğini söyledi.



Perkins, kısa süre önce Sportsnet'in "Tim & Sid" podcastine katıldı ve Giannis'in kesinlikle takas edileceğine dair inancını dile getirdi:



"Giannis, kararını dışarı sızdırmama konusunda harika bir iş çıkarıyor. Kimsenin bir bilgisi yok ve herkes sadece spekülasyon yapıyor, ama bence Milwaukee şu anda Giannis'i imzalamaya odaklanmıyor... muhtemelen bir takas yapmaya odaklanıyordur.



Ölü sezon sırasında kimseyi alamazlarsa, Giannis'in bu kısa sezonda takas edilmesini bekleyebilirsiniz. Ancak ligdeki en iyi oyunculardan birini elde etmek için çekişen birkaç takım var. Peki nereye gitmeli? Hemen bir şampiyonluk kazanmak istiyorsa, en iyi hedef yeri ne Toronto, ne de Miami. Aslında Warriors."



"Greek Freak", bu ölü sezonda Bucks ile supermax sözleşme uzatması imzalamaya hak kazanmıştı.



Bunu reddederse, 2021'de serbest bir oyuncu olacak ve ESPN'den Bobby Marks'a göre 228-244 milyon dolar değerinde bir süpermax sözleşmesi imzalayabilecek.



Warriors'ın gelecek sezon şampiyonluk yarışı içinde olması bekleniyor; Stephen Curry, Klay Thompson ve Draymond Green sağlıklı durumda ve kadroya geri döndü.



