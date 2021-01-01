Perkins: "Giannis, Duncan'dan sonra en iyisi olacak!"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun emekli olacağı zaman, Tim Duncan'ın ardından tüm zamanların en iyi ikinci uzun forveti olacağını söyledi.



ESPN'deki yakın tarihli bir röportajda Perkins, Giannis'in gelecekteki olasılıklarını şu şekilde tartıştı:



"Hall of Fame sınıfında yerini sağlamlaştırdı... Kendisi gelmiş geçmiş en büyük uzun forvetlerden biri. Henüz 26 yaşında ve en verimli dönemine yeni yeni giren bir adamdan bahsediyoruz ve daha da iyi olmaya devam edecek. Kariyeri sona erdiğinde, şu anki ivmesine bakarsak, tüm zamanların en iyi 2 numaralı uzun forveti olarak Tim Duncan'ın arkasında olacak.



Karakteri, alçakgönüllülüğü, kritik anlarda yükselişi, anı kucaklayışı, nefret edenleri ve tüm eleştirmenleri susturuşuyla, NBA Finalleri tarihindeki en büyük kapanış performansını sergiledi."



