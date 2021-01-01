Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Perkins: "Giannis, Duncan'dan sonra en iyisi olacak!"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun emekli olacağı zaman, Tim Duncan'ın ardından tüm zamanların en iyi ikinci uzun forveti olacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun emekli olacağı zaman, Tim Duncan'ın ardından tüm zamanların en iyi ikinci uzun forveti olacağını söyledi.

ESPN'deki yakın tarihli bir röportajda Perkins, Giannis'in gelecekteki olasılıklarını şu şekilde tartıştı:

"Hall of Fame sınıfında yerini sağlamlaştırdı... Kendisi gelmiş geçmiş en büyük uzun forvetlerden biri. Henüz 26 yaşında ve en verimli dönemine yeni yeni giren bir adamdan bahsediyoruz ve daha da iyi olmaya devam edecek. Kariyeri sona erdiğinde, şu anki ivmesine bakarsak, tüm zamanların en iyi 2 numaralı uzun forveti olarak Tim Duncan'ın arkasında olacak.

Karakteri, alçakgönüllülüğü, kritik anlarda yükselişi, anı kucaklayışı, nefret edenleri ve tüm eleştirmenleri susturuşuyla, NBA Finalleri tarihindeki en büyük kapanış performansını sergiledi."


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal