Perkins, Durant'i "hassas" olarak görüyor

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Brooklyn Nets'in yıldızı Kevin Durant'i "hassas" olarak nitelendirdi.



Perkins ve Durant'in, fikir ayrılıklarını henüz ortadan kaldırmadıkları belli oldu. İkili, geçmişte birkaç sözlü atışmadan daha fazlasını yapmıştı ve bu sefer Perk, sorunun neden kendisiyle değil de Durant'le ilgili olduğuna inandığını açıkladı.



Sports Illustrated'dan Chris Mannix'e konuşan Perkins, Durant'i fazla hassas olduğu için suçladı:



"Bunu bir düşünün. Hala bütün arkadaşlarımla aram iyi, NBA ailesinden hala arayabildiğim herkesle, hala yemeğe giderim, takılırım ve hala aramız iyidir. Bunun benim işim olduğunu biliyorlar. Bir kişi hariç. O da Kevin Durant. Yani bu ne demek? Bu, bana işimi iyi yaptığımı ve kardeşlerime karşı sadık kaldığımı gösteriyor. Özellikle tanıdığım insanlara karşı. Sadece hassas insanlar, medyada onlar hakkında konuşmak zorunda olduğunuz zaman sinirlenirler."



