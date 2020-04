Perkins: "Durant, Warriors'ın en iyisiydi ama o takım Curry'nin takımıydı"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'in, Golden State Warriors'daki en iyi oyuncu olduğunu bildiğini, ancak takımın yüzününn Stephen Curry olduğunu belirtti.



Durant'in Warriors'la geçirdiği günlerle ilgili hikayeler, Ethan Strauss'un "The Victory Machine: The Making and Unmaking of the Warriors Dynasty" adlı kitabını yayınlamasının ardından yeniden ortaya çıktı.



Strauss, kitapta KD'nin, Curry üzerine olan dikkat ve sevgiden memnun olmadığını, hatta medya ve hayranların "Steph'in g***ünü yaladığını" söylediğini kaleme almşıtı.



"KD, NEYE DAHİL OLDUĞUNU BİLİYORDU"



Oklahoma City Thunder'dan eski takım arkadaşı olan Perkins, Strauss'un kitabında söylenen şeyleri tartışmak, KD'ye bir mesaj göndermek ve Durant'in Golden State'e gelmeden önce ve sırasında işlerin onun için nasıl gittiğini anlatmak için, ESPN'in The Jump programına katıldı.



Programın sunucusu Rachel Nichols "Perk, KD'nin neden böyle hissettiğini anlıyor musun?" diye sorduğunda, Perkins, şöyle cevap verdi:



"Kevin, kardeşim, sana yalvarıyorum. Lütfen medyaya yanıt vermekten vazgeç. Steph Curry ve KD'den konuşunca ve Steph'in tüm övgüleri almasından bahsettiğinizde, elbette tüm övgüleri alacak. KD oraya varmadan önce Steph arka arkaya MVP olmuştu. KD, 73-9'luk takıma katıldığında, kendisini nasıl bir şeyin içine soktuğunu biliyordu. Takımın en iyi oyuncusu olduğunu biliyordu, ancak bu baştan Steph'in takımıydı. Her zaman Steph Curry'in ekibi olacak. Ve evet Steph çok övgü alıyor. KD, iyi performans göstermediğinde medyada tepki alan adam sendin, ama günün sonunda Golden State'e gittin, iki şampiyonluk kazanmalarına yardım ettin, iki Final MVP'si kazandın ve şimdi bir sonraki yolculuğuna çıktın. Salla gitsin; Sonsuza dek, Golden State Warriors, Steph Curry'in takımı olacak, bu böyle."