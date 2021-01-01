Perkins, Doncic'i topa tuttu: "Bu kadar ağlayıp sızlanma artık!"

Eski NBA oyuncusu ve şu anki ESPN analisti Kendrick Perkins, Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'i, play-in turnuvasını eleştirdiği için topa tuttu.



Yakın amanda hem Doncic hem de takım sahibi Mark Cuban, play-in turnuvasının amacını ve değerini sorgulayarak, bu formata karşı çıkmışlardı.



Ancak ESPN'in Sports Center programında konuşan Perkins, Mavs yıldızının play-in turnuvası ile ilgili yorumlarını eleştirerek, "mızmızlanma ve ağlama" olarak nitelendirdi:



"Luka tüm bu ağlamayı ve sızlanmayı yapacaksa, dünyadaki diğer bebekler ne yapacak? Bunları dinlemek istemiyorum.



Play-in turnuvası, NBA'in eklediği harika bir şey ve neden biliyor musunuz? Çünkü geçmişte, takımlar normal sezonu hafife alırlardı. Şimdi, play-in turnuvasında olmak istemiyorsanız, maç kazanmanız ve sezonu ilk altı sıra içinde tamamlamanız gerekecek. Yani play-in turnuvasında olmak istemiyorsan, işini hallet ve sezonu ilk altı sıra içinde bitir."



Dallas, 29-24'lük derecesiyle Batı Konferansı'nda yedinci sırada yer alıyor.



