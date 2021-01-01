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Perkins, Doncic'i topa tuttu: "Bu kadar ağlayıp sızlanma artık!"

Eski NBA oyuncusu ve şu anki ESPN analisti Kendrick Perkins, Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'i, play-in turnuvasını eleştirdiği için topa tuttu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu ve şu anki ESPN analisti Kendrick Perkins, Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'i, play-in turnuvasını eleştirdiği için topa tuttu.

Yakın amanda hem Doncic hem de takım sahibi Mark Cuban, play-in turnuvasının amacını ve değerini sorgulayarak, bu formata karşı çıkmışlardı.

Ancak ESPN'in Sports Center programında konuşan Perkins, Mavs yıldızının play-in turnuvası ile ilgili yorumlarını eleştirerek, "mızmızlanma ve ağlama" olarak nitelendirdi:

"Luka tüm bu ağlamayı ve sızlanmayı yapacaksa, dünyadaki diğer bebekler ne yapacak? Bunları dinlemek istemiyorum.

Play-in turnuvası, NBA'in eklediği harika bir şey ve neden biliyor musunuz? Çünkü geçmişte, takımlar normal sezonu hafife alırlardı. Şimdi, play-in turnuvasında olmak istemiyorsanız, maç kazanmanız ve sezonu ilk altı sıra içinde tamamlamanız gerekecek. Yani play-in turnuvasında olmak istemiyorsan, işini hallet ve sezonu ilk altı sıra içinde bitir."

Dallas, 29-24'lük derecesiyle Batı Konferansı'nda yedinci sırada yer alıyor.


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