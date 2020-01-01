Perkins: "CP3'nin Lakers'a gideceğinden, %85 eminim"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul'un, Rajon Rondo'nun yerine Lakers'a gideceğinden "%85 emin" olduğunu söyledi.



Lakers yeni bir sezona doğru ilerlerken, bir süredir CP3 ve Lakers'ı birbirine bağlayan güçlü söylentiler bulunuyordu.



Paul fikrini şiddetle destekleyen Perkins, yakın zamanda ESPN'deki Sedano & LZ podcastine konuk olduğunda, Lakers'ın kaybedebileceği ve kazanabileceği oyuncuların isimlerini şu şekilde verdi:



Dürüst olmak gerekirse, Lakers'ın (Rajon) Rondo'yu kaybedeceğini düşünüyorum. Gerçekten. Bence Lakers, Chris Paul'ü alacak ve Rondo da Clippers'a gidecek ve böylece Playoff Rondo'yu kaybetmiş olacaksınız. Bence gidecek olan oyuncu o olacak.



Perkins ayrıca, takımın birkaç faktörden dolayı bu hamleyi yapma eğiliminde olabileceğini belirtti ve bu faktörlerden birini şöyle ortaya koydu:



"LeBron James ve Chris Paul'ün ne kadar iyi arkadaşlar olduğunu hepimiz biliyoruz. Karşılıklı bir takas işlemi yapılamazsa, Chris'in kontratının ödenip serbest kalmasıyla geldiğini görebiliyorum. Chris Paul'un gelecek yıl bir Laker olacağından %85 eminim."



