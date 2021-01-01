Perkins: "Cousins, geçmişe yolculuk yapmış gibi!"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Houston Rockets'ın pivotu DeMarcus Cousins'ın son dönemdeki performansıyla, geçmişe yolculuk yaptığını söyledi.



Yıkıcı sakatlıkları sonrası kendini toparlama sürecinde yer alan Cousins, Washington Wizards'a karşı dün gece alınan galibiyette 19 sayı ve 11 ribaund kaydetmişti. Geçmişteki günlerini hatırlatmış olduğu bir önceki Dallas Mavericks maçında ise, 28 sayı bulup 17 de ribaund çekmişti.



Perkins, bu sezon Cousins'dan gördüğü performanstan çok etkilendiğini, attığı bir tweet'te şu şekilde belirtti:



"Rockets ilham verici bir basketbol sergiliyor ve Cousins resmen geçmişe yolculuk yapmış gibi. Vay be! Houston üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve bunu da harika bir şekilde yaptılar. Öte yandan Wizards'ın da mümkün olan en kısa sürede ele almaları gereken bazı sorunları var!"



Boogie bu sezon maç başına 8.8 sayı, 7.8 ribaund ve 2.6 asist ortalamalarına sahip. Bu rakamlar, maç başına 21.0 sayı, 10.8 ribaund ve 3.2 asistlik kariyer ortalamasının halen biraz uzağında olsa da, zaman içinde neler yapacağı merak konusu.



