Perkins: "Clippers'a Rondo gibi lider lazım, Kawhi bir lider değil"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, LA Clippers'ın neden Los Angeles Lakers point guardı Rajon Rondo'ya ihtiyaç duyduğunu açıkladı.



Clippers'ın geride bıraktığımız sezon öncesinde, 2020 sezonunun şampiyonu olması beklense de, Batı Konferansı Finallerine bile katılamamış ve yarı final serisinde Denver Nuggets'a 3-1'den seri kaybetmişti.



Ekibin başarısız olmasının en belirgin nedeni, Kawhi Leonard ve Paul George'un 7. maçtaki başarısız performansları olsa da, playofflarda ortaya çıktığı üzere, sahada hücumu yönetebilecek bir oyun kurucundan yoksun olmasıydı. Clippers bu kusuru fark etmişti ve bu ölü sezonda Rondo'yu almak istediği bildirilmişti.



Perkins, ESPN'nin The Jump adlı programında, bu hamlenin ekip için ne kadar iyi sonuçlanabileceğiyle ilgili görüşlerini verdi:



"Steve Ballmer ve Lawrence Frank, daha iyi bilseydiniz daha iyisini yapardınız. Rondo kapısına gitmeniz lazım. Clippers'ta bir lider eksikliği var. Kawhi Leonard lider değil, çok iyi bir basketbol oyuncusu ama lider değil. Ona baktığınızda, Raptors'la oynadığında, lider olan Kyle Lowry'ydi.



Bubble'da Clippers'ın oyununu izlediğimde, Kawhi Leonard çok şey yapmak zorunda kalmıştı... Adamları yerlerine yerleştirebilecek, en üst düzeyde bir saha generali olan Rajon Rondo gibi bir adama ihtiyacınız var. Kendisi adamları yönetecek biri. Rajon Rondo'ya, yaşlıların yumuşak ayakkabılara ihtiyacı olduğu gibi ihtiyaçları var."



Rondo, playofflarda maç başına sadece 8.9 sayı ortalaması yakalasa da, liderlik becerileri ve basketbol IQ'su oldukça üst düzeyde olduğundan ötürü, Clippers'ın bu alanda eksiğini kapatabilecek bir oyuncu.



