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Perkins: "Chandler'a DM'den numaramı attım, delikanlı gibi çözdük"

Eski NBA oyuncusu ve şimdiki ESPN analisti Kendrick Perkins, Brooklyn Nets forveti Wilson Chandler ile telefonda arasını düzelttiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu ve şimdiki ESPN analisti Kendrick Perkins, Brooklyn Nets forveti Wilson Chandler ile telefonda arasını düzelttiğini söyledi.

Chandler, Kyrie Irving'e karşı sert eleştirisi için Perkins'e Twitter'da laf atmıştı.

Perkins, Irving hakkında "beynini kuşa taksan, kuş ters uçar" şeklinde bir yorum yapmıştı ve Chandler bundan memnun kalmayıp, şu tweet'leri atmıştı:

"Eski oyuncular televizyonda gözlerinizin önünde yağcılara dönüşüyor."

"Böl ve yönet taktikleri, en yüksek seviyelerde."

"DELİKANLI GİBİ KONUŞARAK ÇÖZEBİLİRİZ"

Heavy'den Brandon "Scoop" Robinson'la yaptığı röportajda Perkins, kendisi ve Chandler'ın aralarını düzeltmek için telefonda konuştuklarını şöyle açıkladı:

"15 yıldır numaramı değiştirmedim kardeşim. Numaram aynı. Dün gece olduğu gibi, size bir örnek vereyim: Wilson Chandler, Twitter'da benim için bir şeyler söylemişti. Onunla Twitter üzerinden hiç tartışmaya girmedim. Ona DM'den numaramı verdim ve 'Bunu delikanlı gibi konuşarak çözebiliriz.' dedim."

"Sonra beni aradı ve öyle de oldu. Ne söylemek istediğini anladım, o da beni anladı ve konuşmayı iyi bir şekilde kapattık. Dürüstçe, aynı bu şekilde."

Chandler ve Nets, NBA'in "bubble" maçlarına katılan 22 takım arasında yer alacak. Bununla birlikte, Irving sağ omuz ameliyatından iyileştiği için oynamayacak.


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