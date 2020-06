Perkins, "Boston Finallere çıkacak" dedi ve detaylandırdı!

ESPN için analistlik yapan eski Boston Celtics pivotu Kendrick Perkins, Orlando'da sezonun devam etmesi sırasında, Celtics ekibinin 2020 NBA Finalleri'ne ulaşacağını söyledi.



Perkins, Celtics @ Home'un son bölümünde yaptığı tahmininin ardındaki mantığı, Boston'ın en iyi oyuncularını açıklayarak detaylandırdı.



Her şeyden önce Perk, Kemba Walker'ın diz sakatlığından iyileştirmek için yeterince dinlendiğini belirtti:



"Sezonun başında MVP tipi bir seviyede oynuyordu. All-Star molasından sonra dizini sakatladı ve aynı değildi. Şimdi rehabilitasyon ve dinlenme için fazlasıyla yeterli zamanı vardı."



Perkins, Jayson Tatum'ın sezon askıya alınmadan önce gösterdiği performansı da övdü:



"Tatum, bu sene her ay daha iyiye gidiyordu. Onu neredeyse NBA'de en iyi 10 oyuncu arasında gördüğümüz noktaya kadar geliyordu. Ligdeki en iyi skorerlerden biri, hiç kusuru yok. Önümüzdeki iki yıl içinde ligin gelecekteki MVP'si olacak, sözlerimi not alın."



BROWN VE SMART'A DA ÖVGÜLERDE BULUNDU



Eski Celtics pivotu, Jaylen Brown'ın her gece efektif bir şekilde 20 sayılık katkı verebileceğinden de bahsetti:



"Bugün NBA'deki en iyi iki yönlü oyunculardan biri. Yüzde 50 isabetle size 20 sayı verebilir ve sahanın öbür ucunda da iyi savunma yapar."



Marcus Smart, Celtics için önemli bir çark olmuştu ve Perkins'e göre, onun gösterdiği gayret ve savunması, Boston için büyük bir faktör olacak:



"Onu bir ayı ile kavga ederken görürseniz, ayıya yardım etmeniz gerektiğini söylediğimi hatırlıyor musunuz? Bu doğru."



Perkins, ayrıca Gordon Hayward ve Daniel Theis'in de Boston'ın NBA Finalleri'ne gidebilecek yolunda önemli oyuncular olarak gösterdi. Theis'in çember savunmacılığını ve tüm pozisyonları savunma yeteneğini de özellikle belirtti.



Celtics, 43-21'lik derecesi ile Doğu Konferansı'nda üçüncü sırada yer alıyor.