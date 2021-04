Perkins: "Booker'ın bu denli göz ardı edilmesinden bıktım!"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Phoenix Suns yıldızı Devin Booker'ın hakkının gereğinden fazla yendiğini belirtti.



ESPN'in 'The Jump' programında, gelecekteki potansiyeline göre en iyi on oyuncunun sıralı bir listesi yayınlanmış ve Booker, bu listede Bam Adebayo ve Shai Gilgeous-Alexander'ın hemen önünde sekizinci sırada yer almıştı.



ESPN analisti Perkins, bu sıralamaya katılıp katılmadığı sorulduğunda, sert bir yanıt verdi:



"Asla katılmıyorum! Oldukça tutarsız bir liste. Booker ilk 5 arasında olmalı. Kendisine karşı yapılan bu saygısızlıktan bıktım. Devin Booker'a artık biraz saygı göstermeleri gerekiyor. All-Star maçlarına birileri sakatlandığı için girmesi durumundan da bıktım. Bu adam bir sayı makinesi, ligin en üretken ve etkili skorerlerinden biri.



Neredeyse %50 isabetle 25 sayı ortalaması yakalıyor ve takımı da Batı Konferansı'nda ikinci sırada. Her yıl olduğu gibi, daha da iyiye gitmeye devam ediyor. Son dört sezonda da 24 sayı ortalamasını geçti. Ve bunu yapan diğer iki oyuncu Kevin Durant ve LeBron James'ti. Daha üst sıralarda yer almalı. Devin Booker'ın göz ardı edilmesinden usanmış durumdayım."



Booker bu sezon oynadığı 45 maçta 25.9 sayı, 4.1 ribaund ve 4.6 asist ortalamalarına sahip.