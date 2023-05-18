Peri masalının başrolü: Mauro İcardi



Ligin belki de en kritik son 6 maçında 8 gol, 1 asistlik skor üretti ve Galatasaray'ın zirvede kalmasında en büyük mimarlardan birisi oldu. Ayrıca son 3 maçta Galatasaray

'ın 4 golü de Arjantinli yıldızdan geldi. Galatasaray, İcardi'nin ligde gol attığı 12 maçın 10'undan galibiyetle ayrılırken, birinde berabere kaldı, birinde ise mağlup oldu. Arjantinli futbolcu, son 5 sezonda Galatasaray adına Süper Lig'de en fazla skor üreten isim oldu. Bafetimbi Gomis





BANA ÖZEL DEĞİL!



İcardi attığı gollerle el üstünde tutulsa da mütevazılığı ile de dikkat çekiyor. Attığı gollerden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden tecrübeli futbolcu, başarısında takım arkadaşlarının payını da es geçmedi. İcardi, "Çok memnunum performansımdan. Bu aslında takım çalışması sadece bana özel değil. 8-9 aydır birlikte çalışıyoruz. Yıl boyunca birbirimize alıştık. Benim de işim pozisyonları bitirmek. Elimden geldiğince her pozisyonu gole çevirmeye çalışıyorum" diye konuştu.



BONSERVISI ALINACAK



İcardi, gollerini sıralamaya devam ederken Galatasaray da bonservisini almanın yollarını arıyor. PSG ile görüşmeler devam ederken Fransız ekibinin 1 yıl sözleşmesi kalan Arjantinli için 10 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ifade ediliyor. İcardi'nin, Galatasaray'da mutlu olduğunu ve İstanbul'da kalmak istediğini söylemesi, yönetimin elini güçlendirirken bonservis bedelinin aşağıya çekilmesi için yoğun temaslar yapılıyor.



'in 2017-2018 sezonunda ligde kaydettiği 29 gollük performanstan sonra hiçbir futbolcu sarı-kırmızılı forma altında İcardi kadar ağları havalandırmadı.

karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde ederken Mauro İcardi skor yükünü çekmeye devam ediyor. Sezon başında PSG'den kiralanan ve kısa sürede takıma uyum sağlayan Arjantinli yıldız, İstanbulspor maçında da sahne alan isim oldu. Biri penaltıdan iki müthiş gol atan Mauro İcardi'nin bir golü de geçersiz sayıldı. Süper Lig'de bu sezon 18'i ilk 11'de olmak üzere sahaya çıktığı 21 karşılaşmada 17 kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Özellikle son karşılaşmalardaki müthiş performansıyla dikkatleri üzerine çekti.Galatasaraylı taraftarların izlemek için maçları büyük merakla beklediği, günler, saatler saydığı Mauro İcardi, İstanbulspor maçından sonra da en çok konuşulan isim oldu.Twitter'da hakkında yüzlerce mesaj paylaşıldı. İşte öne çıkan tweet'lerden bazıları:Süper Lig'de tek rakibi bile yok!İstanbul'un sefiri Mauro İcardiSarı saçlı Mauro İcardi'den daha tehlikeli çok az şey varBu adam size şampiyonluk mu verir!At avrat Mauro İcardiGalatasaray şampiyon olacaksa en büyük pay Nelsson ve Mauro İcardi'ye aitSöylenmedi hiç sana layık düşlerBu Tweeti sadece İcardi'si olanlar beğensinSenden bir tane daha yok Mauro İcardi